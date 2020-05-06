İstanbul trafiği korona virüs öncesi haline geri döndü
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İstanbul trafiği korona virüs öncesi haline geri döndü

İstanbul trafiği korona virüs öncesi haline geri döndü
06.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:14

İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu bazı noktalarda korona virüs öncesindeki haline geri döndü.

İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu bazı noktalarda korona virüs öncesindeki haline geri döndü. Trafikteki yoğunluk yüzde 31 seviyelerine ulaşırken, E-5'teki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. Yoğunluk İBB verilerinde yüzde 31 seviyelerine ulaştı. E-5'in bazı noktalarında ağır bir şekilde ilerleyen trafik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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