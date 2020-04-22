İstanbul trafiği alışılmış haline geri döndü İstanbul trafiği alışılmış haline geri döndü İstanbul'da sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu.

İstanbul trafiği alışılmış haline geri döndü

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu. Trafikteki yoğunluğun bazı noktalarda korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı. Bugün gece saat 00.00'da başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması yoğunluğa neden oldu. İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. Trafikte oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülenirken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İHA