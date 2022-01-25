İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Yoğun kar yağışı TEM otoyolunda da etkili oldu. İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi. Peki, İstanbul trafiğe çıkmak yasak mı? İstanbul trafiğe çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Yoğun kar yağışı megakentte hayatı durma noktasına getirirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a araç giriş çıkış kısıtlaması devam edecek. İstanbul Havalimanı'nda da iniş kalkışların iptali saat 13.00'e kadar uzatıldı.

İSTANBUL TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK MI?

İstanbul'da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle alınan yeni tedbirleri paylaşan Vali Ali Yerlikaya, 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.

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