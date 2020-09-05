İSTANBUL Topuklu ayakkabı seçimine dikkat 5 santimetreyi geçmemeli! Topuklu ayakkabı seçimine dikkat: 5 santimetreyi geçmemeli!Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- Kadınların şıklığının bir parçası olan ve dolaplarda bir tane bile olsa muhakkak yer alan topuklu ayakkabı için uyarılarda bulunan Dr. Öğr.

Topuklu ayakkabı seçimine dikkat: 5 santimetreyi geçmemeli!

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- Kadınların şıklığının bir parçası olan ve dolaplarda bir tane bile olsa muhakkak yer alan topuklu ayakkabı için uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Murat Özkaya, 'Topuk boyunun üst sınırı 5 santimetre olmalı. Gün içerisinde topuklu ayakkabıyı giyme süresi uzadıkça kemiklerde stres kırıklarına kadar yol açabilen ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz' dedi.

Kadınların davetlerde ya da gündelik hayatta giymeyi tercih ettiği topuklu ayakkabılar şıklığıyla göz kamaştırsa da sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Topuklu ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Özkaya, 'Genel bir ayakkabı seçimi yaparken de öncelikle ayağımızın ölçülerine uygun bir ayakkabı bulmamız gerekiyor. Küçük ayakkabılar ayaklarımızı sıkarak ülserlere yol açabilir. Büyük numaralı ayakkabılar da düşmeye neden olabilir. Ayakkabımızın ayağımızın topuk ve yan taraflarını kavrayan kısımları iyi olmalı. Ayakkabının ön kısımlarında parmağın rahatça geçebildiği modeller tercih edilmeli' dedi.

AYAKKABI ALIŞVERİŞİ AKŞAM ÜZERİ YAPILMALIDIR

Uygun ayakkabı seçiminin gün sonuna doğru yapılması gerektiğini belirten Özkaya, 'Ayaklarımız akşama doğru yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Eğer dolaşım bozukluğu varsa bu şişme daha fazla olabiliyor. Bunun için ayakkabı alışverişlerini günün ilerleyen saatlerinde yapmak daha doğru bir ayakkabı seçmemize yardımcı olabilir' ifadelerini kullandı.

TOPUK BOYU 5 SANTİMETREYİ GEÇMEMELİ

Gündelik yaşamda sıklıkla kullandığımız ayakkabılarda bulunan 2-3 santimetrelik topuk boyunun yürüyüşte ve ayak sağlığında önemli problemlere yol açmadığını vurgulayan Özkaya, 'Topuk boyu 5 santimetreye doğru yükseldiğinde ayağımızın ön kısmına binen yük daha fazla artıyor. Özellikle topuk boyunda 5 santimetrenin üzerine çıkıldığında bu yük yürümemizi bozabilecek seviyeye gelebilir. Bu yüzden topuk boyunun üst sınırı 5 santimetre olmalı' dedi.

TOPUKLU AYAKKABILAR BU HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR

Vücut ağırlığımızın hepsini taşıyan ayakların sağlığına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Özkaya, şunları söyledi:

'Topuk ve ayağımızın ön kısmı bu ağırlığı yarı yarıya taşırken, topuk yüksekliği artınca ağırlık giderek ayağımızın ön kısmında olmaya başlıyor. Bundan dolayı metatarsalji dediğimiz ayak tarak kemiklerinde ağrılara yol açabilir. Dar ve sivri burunlu ayakkabılar gün içerisinde uzun süreli giyiliyorsa halluks valgus dediğimiz başparmağımızın dışa dönmesi gibi şekil bozukluklarına yol açabiliyor. Nadiren görülse de stres kırığı dediğimiz ayak tarak kemiklerinde tekrarlayan küçük travmaların birikimiyle oluşan kırıklar meydana gelebilir. Vücut ağırlık merkezimizi de değiştirdiği için dizlerimizde, kalçalarımızda, eklemlerimizde hatta belimizdeki yumuşak dokulara anormal yüklenmeler oluşarak bel ağrıları, kalça ve diz ağrılarıyla da karşılaşabiliriz. Yüksek topuklu ayakkabılar lordoz dediğimiz, belimizin çukurluğunu artırarak omurgamızın arka kısmındaki eklemlere daha fazla yüklenme ve bununla ilişkili ağrılara yol açabilir.'

BU EGZERSİZLERİ YAPABİLİRSİNİZ

Ofislerde yüksek topuklu ayakkabı giymeyi tercih eden kadınlar için tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Özkaya, 'İşe gidiş gelişlerde normal ayakkabılar, iş yerinde yüksek topuklu ayakkabılar tercih edilebilir. Onun dışında gün içindeki molalarda çıkartılarak bazı kasları germeye yönelik egzersizler yapılabilir. Topuklu ayakkabı uzun süre giyen kişilerin bacaklarının arka kısmındaki kaslarda zamanla kısalıklar meydana gelebilir. Bu kasları germeye yönelik bazı egzersizler hem gün içerisinde hem de eve dönüldüğü zaman rahatlıkla uygulanabilir' dedi.

Kaynak: DHA