İstanbul toplu ulaşımında yeni kararlar
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İstanbul toplu ulaşımında yeni kararlar

İstanbul'da otobüs, metrobüslerde oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar, metro ve raylı sistem araçlarında ise oturan yolcu sayısı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınabilecek.

İstanbul toplu ulaşımında yeni kararlar
03.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:00

İstanbul'da otobüs, metrobüslerde oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar, metro ve raylı sistem araçlarında ise oturan yolcu sayısı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınabilecek.

İstanbul Valiliği açıklamasına göre, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu üyeleri, ilgili vali yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Meclisi Üyeleri, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı.

Toplantıda, otobüs, metrobüs araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararlaştırıldı.

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılması, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmaması, ısrarla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulması karara bağlandı.

Metro ve raylı sistem araçlarında ise oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması, şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca maskesiz yolcu alınmamasına, tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına, araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilmesine, duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılması zorunlu kılındı.

Kurallara uymayanlara idari para cezası verileceği aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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