İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı yapıldı
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İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı yapıldı

İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda gerçekleştirildi.

02.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:21

İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu üyeleri, ilgili vali yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni normal dönemde İstanbul'da toplu ulaşım faaliyetlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu adına Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Destek Komisyonu ve kurul üyeleri tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Toplu ulaşıma ilişkin önemli çalışma

Vali Yerlikaya, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, nisan ayı başında oluşturulan İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonunun, kentin toplu ulaşımına ilişkin çok önemli ve detaylı bir çalışma sergilediğini belirtti.

Çalışmalarda İstanbul'daki kara, deniz ve raylı sistemlerdeki toplu ulaşım vasıtalarında koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında alınması ve uygulanması gereken hususların belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Ülkemizin pandemiyle mücadelesinde İstanbulumuzun nüfus yoğunluğu ve ulaşım kapasitesi çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle ilimizde vaka sayısının hızla azaltılarak, bugüne kadar aldığımız mesafeden geriye dönüş olmaması için her konuyu dikkatle inceliyor ve tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Yapılan değerlendirmeler ve bilimsel veriler ışığında minibüs, dolmuş, servis araçları, otobüs, deniz otobüsü, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken tedbirleri yarın yapılacak İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi'nde üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunacağız. İnşallah her sahada olduğu gibi toplu ulaşımda da sosyal mesafe ve hijyen kurallarını kararlılıkla uygulayacak ve insanlarımızı Kovid-19 salgından korumaya çalışacağız."

Bu arada İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi kara, deniz ve raylı sistem toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken önlemleri değerlendirmek üzere yarın Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplanacak.

İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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