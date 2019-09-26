İstanbul toplanma alanları: İstanbul'daki acil toplanma alanları neresi?

26.09.2019 15:40

İstanbul'da deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Bir hafta içinde yaşanan ve şehrin her tarafından hissedilen depremler, İstanbul'da toplanma alanları neresi merak ettiriyor. AFAD tarafından toplanma alanları nasıl bulunur? İstanbul toplanma alanları neresi merak ediyorsanız cevabı haberimizde.

İSTANBUL ACİL TOPLANMA ALANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da acil mahalle mahalle toplanma alanları e-devletten öğrenilebiliyor. Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet'e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

İSTANBUL TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA

İSTANBUL'DA DEPREM

Avrupa sismoloji merkezine göre depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. İstanbul'da bazı kesimlerde bir süreliğine cep telefonlarından erişim sağlanamadı.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu.

Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.