İstanbul Tiyatro Festivali'nde yerli proje başvuru süreci başladı
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İstanbul Tiyatro Festivali'nde yerli proje başvuru süreci başladı

15.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:47
İstanbul Tiyatro Festivali'nde yerli proje başvuru süreci başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl kasım ayında 25. kez düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali'ne yerli proje başvuru süreci başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl kasım ayında 25. kez düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali'ne yerli proje başvuru süreci başladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 2004'ten bu yana Koç Holding Enerji Grubu şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş'ın sponsorluğunda düzenlenen festival, Türkiye'den profesyonel topluluk ve sanatçıların festivalde prömiyer yapacak projelerini bekliyor.

Sadece internet üzerinden 15 Ocak–15 Mart arasında yapılabilecek başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formu festivalin resmi internet sayfası "www.tiyatro.iksv.org"da yer alıyor.

Başvurularda herhangi bir tema sınırlaması bulunmayan festivalde, son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan "iklim krizi", "kadın ve kadına şiddet" konularına da dikkati çekmek amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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