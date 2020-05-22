İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Mehmet Emin Darandeliler fakültede anıldı
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İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Mehmet Emin Darandeliler fakültede anıldı

Kalp krizi sonucu dün vefat eden İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, enstitü önünde düzenlenen anma programıyla anıldı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Mehmet Emin Darandeliler fakültede anıldı
22.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:14

Kalp krizi sonucu dün vefat eden İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, enstitü önünde düzenlenen anma programıyla anıldı. Duygusal bir konuşma yapan eşi Prof. Dr. Feyza Darendeliler, "Ben ve Emin bir bütünün iki yarısı gibiydik. Hayat benim için devam edecek ama benim bir yarım gitti" diye konuştu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler için İstanbul Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi. Onkoloji Enstitüsü'nün önünde düzenlenen anma programına İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler'in eşi Prof. Dr. Feyza Darendeliler, mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulan anma töreninde Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler'in sevenleri söz alarak duygularını dile getirdi.

"Her seferinde 'Bu son olsun' diyoruz"

Son dönemde İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaşanan kayıpların derinden yaraladığını ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tufan Tükek, "Pandemi sürecindeki sıkıntılarımıza ilaveten bu tür sıkıntılarımız olması herhalde başka bir üniversitede, başka bir tıp fakültesinde şu ana kadar böyle acı kayıpların yaşandığını bilmiyorum. Her seferinde 'Bu son olsun' diyoruz. Gün birlik olma zamanı. Bu süreci de en iyi şekilde atlatmak bize düşen. İstanbul Üniversitesi'ne büyük hizmetler vermiş, rektör yardımcılığı, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı gibi üst kademe yöneticiliklerde bulunmuş bir hocamızdı. Yeri doldurulacağını düşünmüyorum" dedi.

Oğuz Atay'ın satırlarıyla konuşmasına başlayan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen, "Sizin hiç 35 yaşından sonra arkadaş olduğunuz, mahallenizden değil, ilkokuldan değil, fakülteden değil, kurumunuzdan değil, mesleğinizden değil ama bu kadar verici bir insanla arkadaş oldunuz mu? Ben o şanslı insanlardan bir tanesiyim" dedi.

"Ben ve Emin bir bütünün iki yarısı gibiydik"

Konuşurken duygusal anlar yaşayan merhum Prof. Dr. Mehmet Emin Darandeliler'nin eşi Prof.Dr. Feyza Darandeliler, "Ben ve Emin bir bütünün iki yarısı gibiydik. O benim hatta daha iyi bir yanım aslında. Ben ondan biraz daha iyiydim. Biz beraber büyüdük. Beraber geliştik. Benim 40 yıllık hayat arkadaşım. O çok canlı, yaşam dolu, resimdeki gibiydi. Herkesi çok severdi. Çok duyguluydu. Hayat benim için de Zeynep için de devam edecek ama benim bir yarım gitti. Daha sonrasını bilmiyorum ama güzel bir şey; bu kadar sevilmesi, bu kadar güzel şeylerin söylenmesi, bıraktığı dostluklar, arkadaşlıklar, yaptıkları, dokundukları. Bunlar bana çok teselli oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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