İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki Coronavirüs Hastalarına Robotlar Bakacak
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Teknoloji

İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki Coronavirüs Hastalarına Robotlar Bakacak

Covid-19 salgınında, hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki teması azaltma konusunda robotlar önemli rol oynuyor.

12.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:53
İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki Coronavirüs Hastalarına Robotlar Bakacak

Covid-19 salgınında, hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki teması azaltma konusunda robotlar önemli rol oynuyor. Dünyanın birçok yerinde bu amaçla robotların kullanımına başlanırken, ülkemizde de bu yönde önemli adımlar atılıyor.

Temas Azaltılacak

İstanbul Üniversitesi (İÜ) 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle tasarlanan 'Tetrobo' isimli robot sayesinde, hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki temas azaltılacak.

İstanbul Tıp Fakültesi Pandemi servisindeki hastalara artık Tetrobo adlı bu robotlar hizmet verecek. Robotlar, hastalara yemek, su ve ilaç gibi malzemelerin ulaştırılmasında kullanılacak.

Sağlık Çalışanları Korunacak

YTÜ'den bir ekibin ve TETLAB çalışanlarının ortaklaşa çalışmasıyla üç günde geliştirilen ve mobil uygulama üzerinden komut verilebilen Tetrobo sayesinde, sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma ihtimali azaltılmış olacak.

Kaynak: Tamindir

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