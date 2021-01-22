İstanbul Tıp Fakültesi'nde "Prof. Dr. Faik Tanman Çocuk Diyaliz Ünitesi" açıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi'nde kurulan "Prof. Dr. Faik Tanman Çocuk Diyaliz Ünitesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Faik Tanman Çocuk Diyaliz Ünitesi'nin açılış törenine İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karakaş, öğretim üyeleri ve ünitenin bağışçıları katıldı.

Açılışta konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, fakülte içerisinde özgünlüğü bulunan birimin hep akılda kalacağını çünkü en fazla başvuruyu alacak birimlerden biri olacağını ifade etti.

Türkiye'de 18 yaş altındaki 25 milyonluk nüfusun 18 milyonunun üniversite öncesi tahsil hayatında hem kendi kişiliklerini hem de bilgi ve birikimlerini geliştirmeye çalıştıkları dönemde uğrayabilecekleri şansızlıklar, talihsizlikler için başvurabilecekleri bir birime ve burayı yönetecek akademisyenlere sahip oldukları için gururlu ve mutlu olduklarını belirtti.

Diyaliz ünitesini kendilerine kazandıran bağışçılara da teşekkür eden Ak, buradaki her emeğin bağışçıların merhametli duygularından kaynaklandığını, karşılığının da tüm insanlığa olduğunu kaydetti.

"Kliniğin bu isimle anılması çok hoşumuza gitti"

İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de 10 yıldır fakültenin farklı yerlerine dağılan çocuk kliniğine bu imkan ve imtiyaz sağlandığı ve çocuk diyaliz merkezi açıldığı için memnuniyet duyduğunu belirtti.

Diyaliz ünitesine ismi verilen Faik Tanman hocanın derslerine katıldığını anlatan Tükek, "Kliniğin bu isimle anılması da çok hoşumuza gitti. Bununla birlikte diğer alanlarda da yapacağımız birtakım gelişmelerle hastalarımızı hak ettiği imkanlara ve imtiyazlara kavuşturacağımızı buradan ilan etmek isterim. Çocuk diyaliz ünitesi İstanbul'da gerçekten çok fazla değil, hocalarımız bunu daha iyi bilir. İstanbul'a böyle bir hizmeti sunmak da ayrı bir onur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu ise çocuk diyaliz ünitesinin açılışında emek harcayan tüm yöneticilere ve maddi destek veren bağışçılara teşekkürlerini iletti.

Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mahmut Ak bağışlarından dolayı ASOY İnşaat Kurucusu ve Genel Müdürü Adem Soytekin'e; Prof. Dr. Tufan Tükek, Enka Vakfı adına törene katılan Ceren Uzun'a; Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu da İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği ve Halı İhracatçıları Birliği adına törene katılan Ahmet Öksüz'e plaket takdim etti.

Açılış töreni, Prof. Dr. Faik Tanman Çocuk Diyaliz Ünitesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük