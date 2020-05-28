İstanbul Tıp Fakültesi'nde Antikor Testi Yapılmaya Başlandı
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İstanbul Tıp Fakültesi'nde Antikor Testi Yapılmaya Başlandı

İstanbul Tıp Fakültesi'nde antikor testi yapılmaya başlandı. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde Antikor Testi Yapılmaya Başlandı
28.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:50

İstanbul Tıp Fakültesi'nde antikor testi yapılmaya başlandı. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, antikor testinin İstanbul Üniversitesi Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı Kovid Laboratuvarı'nda yapılmaya başlandığını duyurdu.

Antikor Testi Hiçbir Belirtisi Olmayan Hastaları Tespit Edebiliyor

Prof. Dr. Ağaçfidan, "Koronavirüsün asemptomatik olduğu biliniyor. Yani hiçbir belirti vermeden hastalığı geçirmekte ve hastalığı geçirirken de başkalarına yayılmasına neden olduğu söyleniyordu hep. Bu testle belirti vermeyen kişileri saptamak ve bu kişilere ulaşarak da bunların kontrol altına alınması, izole edilmesi sağlanıyor. Bütün bunların serolojik testleri ön plana çıkarıyor. Bu testler ülkemizde yeni kullanılıyor. Dünya ile eş zamanlı olarak kullanıyoruz. Bu testlerin güvenirliği, uygulanabilirliği yaptığımız test sayısının artmasıyla birlikte çok daha iyi sonuç verecektir. Sağlık çalışanları başta olmak üzere farklı risk grupları taranacak. Sağlık çalışanları arasında da bu hastalığı geçiren ancak hiçbir belirti vermeyen gruplar var. Bütün bu testler bize bu konuda bir ışık tutacak. Günde yaklaşık 400-500 PCR testi yapılıyor. Bu testlerle eş zamanlı serolojik testler olacak diyebiliriz" dedi.

Antikor testleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ağaçfidan, "Bu testlerin özelliği, hastaların bu virüsle temasa geçip geçmediğini belirlemek için bir göstergedir. Dolayısıyla bu testin pozitif çıkması, kişinin bu hastalıkla bir ilişkisinin olduğu anlamına gelir. Salgın başladığından beri PCR testlerini uygulamaya başladık. Bu iki testle kliniği yönlendirmemiz ve laboratuvar açısından son derece önemli" şeklinde konuştu.

Antikor Testinin Sonuçlandırılması Ne Kadar Sürüyor?

Prof. Dr. Ağaçfidan, "Kullandığımız serolojik testler otomatize bir sistemle değerlendiriliyor. Bu testlerin sonuçlandırılması bir hasta başına yaklaşık yarım saat sürüyor. Grup halinde yapıldığı zaman ise 2-2.5 saat sürebiliyor. Yaklaşık 50 ile 80 arası hastanın test sonucu çıkabiliyor. Aynı gün içerisinde sonuç verebiliyoruz. Kovid laboratuvarımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Sonuçları en kısa sürede klinisyenlere bildirerek tedaviye katkıda bulunuyoruz. Hastadan normal kan alınır gibi kan alınıyor. Kuru bir kan alıyoruz, içerisine herhangi bir madde karıştırmıyoruz. Bu kanın serumu ayrılıyor ve ayrılan serum test ediliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ağaçfidan, "PCR testi negatif çıktığı anda bunun gerçek negatif olup olmadığı sorgulanması gerekir. Bu evrede serolojik testler önem taşımakta. Antikor testlerine bakmak, hastalığı geçirmekte olduğu ya da geçirmiş olduğu hakkında bilgi verir. PCR testi negatif çıkmışsa ve serolojik testlerde bir pozitiflik elde edilmişse o zaman PCR testini tekrarlamak gerekir. Bu yalancı negatiflik anlamına gelir. Seroloji yani antikor testleri bir doğrulama testi gibidir" dedi.

Kaynak: Tamindir

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