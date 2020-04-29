İstanbul Tıp Fakültesi Kovid-19 hastalarını izleme polikliniği kurdu
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İstanbul Tıp Fakültesi Kovid-19 hastalarını izleme polikliniği kurdu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını bir yıl boyunca takip amacıyla izlem polikliniği kurduklarını söyledi.

İstanbul Tıp Fakültesi Kovid-19 hastalarını izleme polikliniği kurdu
29.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:54

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını bir yıl boyunca takip amacıyla izlem polikliniği kurduklarını söyledi.

Prof. Dr. Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Mart'ta Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının İstanbul Tıp Fakültesinde tespit edildiğini hatırlatarak, o günden itibaren bu hastalıkla mücadele için planlı ve programlı bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kovid-19'un iki hafta içerisinde hızla arttığına dikkati çeken Tükek, "O zaman günlük 4-5 bin hastaya ulaşıldı. Aşağı yukarı 100-150 bin hasta olduğunu tahmin ediyorduk. Şu anda da tahminim 150-200 bin arası hastaya erişecek gibi." dedi.

İyileşen ve yeni hastalananların karşılaştırma oranına bakılarak değerlendirme yapılmasını sağlıklı bulmadığını dile getiren Tükek, şunları kaydetti:

"Zaten 100 binin üzerinde hasta var ve bunların yüzde 95'i iyileşiyor. Gün geçtikçe iyileşen hasta oranı artacak ve bu bir yanılmaya neden olacak. Bu oranın kullanılması çok sağlıklı değil bana göre. En doğru oran, yapılan test sayısı ve çıkan pozitif vaka sayısı. Şu anda bu oran yüzde 10-15 civarında devam ediyor Türkiye'de. Aslında henüz bu, salgının çok da kontrol altına alınamadığını gösteriyor. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Hızlı bir şekilde 2 binli rakamların altına düşerse, binli rakamları görürsek o zaman biraz rahat edebiliriz."

Tükek, test sayısının son günlerde azaldığını, bunun da vaka sayısındaki düşüş ve bu kişilerin çevresindekilere uygulanan test sayısının azalmasından kaynaklandığını anlattı.

"Bu hafta binli rakamlara düşmesini çok arzu ediyordum"

Vaka sayısının 2 bin civarında seyretmesinin kendisini biraz endişelendirdiğini dile getiren Tükek, şöyle devam etti:

"Bu hafta binli rakamlara düşmesini çok arzu ediyordum. Ama hala 2 binli rakamlar görüyor olmak beni biraz tedirgin etmiyor değil açıkçası. Ama çok büyük bir savaş, bir mücadele veriliyor. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, üniversite hastanelerimiz elini taşın altına koymuş durumda. Bu savaşta hastaneler son derece başarılı. Çapa Tıp Fakültesi ölüm oranı en düşük hastanelerden bir tanesi. 6 bin 500 hasta takip ettik, bunun 1500'ünü yatırdık. 30 ölüm yaşadık. Bu, dünyadaki en düşük oranlardan bir tanesi. Yani binde 5 civarında bir ölüm oranı. Dünyada bu oran yüzde 7'lerde. İtalya ve Amerika'da bu yüzde 10'lara kadar çıkıyor. İngiltere'de yüzde 10-12 civarında. Türkiye'de bu oran 2-2,5 civarında. "

Prof. Dr. Tükek, Kovid-19 hastalarını yakından izlediklerini belirterek, "Bu amaçla izlem polikliniği kurduk. Birinci olarak Kovid-19 geçirmiş, negatif hale gelmiş, özellikle serviste yatmış ağır vakaları bir yıl boyunca izleyeceğiz. Bu hastaların 3, 6, 9 ve 12. ayda kontrollerini yapacağız. Akciğer, karaciğer, böbrek, beyin, kalp ve pankreasla ilgili sorunlarını bu dönemler içinde tetkik edeceğiz. Kalıcı bir hasar bırakıp bırakmadığını anlamaya çalışacağız. İkinci olarak antikor testleri yapmak suretiyle bu kişilerin tekrar hastalanıp hastalanmayacağını bu süreçte görmüş olacağız. Bu hem bizim hem de dünya literatürü için önemli bir kaynak olacak." ifadelerini kullandı.

Hastalığın kısa zamanda bitmesini beklemediğini anlatan Tükek, bir hasta bile kalsa her zaman bulaşma ihtimali bulunduğunu, ancak günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesiyle kısmen de olsa tedbirlerin gevşetilebileceğini söyledi.

Aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Tükek, aşı çalışmalarının kolay olmadığını, bu yılın 10 ya da 11. ayda aşının bulunma ihtimali olduğunu kaydetti.

"Haftalık 30 ameliyatla başladık"

İstanbul Tıp Fakültesi olarak bu hafta önemli ameliyatları yapmaya başladıklarını da söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek, şunları kaydetti:

"Özellikle kalp ve kanser hastaları bekliyor bu süreçte. Bu hastalar tedavi alma imkanından yoksundu. Süre geçtikçe bu hastalıkların tedavi olabilme şanslarını kaybetme ihtimali olduğunu göze alarak bu hafta içerisinde ameliyatlara başladık. Özellikle erken evre kanser hastaları ameliyatla kurtulma şansı olan hastalar. Bu haftadan itibaren onları ameliyat etmek için belli merkezler ayırdık. Hastaların testlerini (Kovid-19) yapıyoruz, negatifse hemen ameliyata alıyoruz. Haftalık 30 ameliyatla başladık, önümüzdeki süreçte bunu artıracağız."

Tükek, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin 15 Mayıs'ta açılacak Kovid-19 dışı kliniklerde eğitime başlayacağını kaydetti.

İstanbul Tıp Fakültesi Kovid-19 hastalarını izleme polikliniği kurdu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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