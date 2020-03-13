İstanbul Ticaret Üniversitesi ve MNG Havayolları arasında iş birliği
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İstanbul Ticaret Üniversitesi, Güncel

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve MNG Havayolları arasında iş birliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi, MNG Havayolları ile öğrencilerin iş yeri eğitimi programı kapsamında protokol imzaladı.

13.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:52
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve MNG Havayolları arasında iş birliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi, MNG Havayolları ile öğrencilerin iş yeri eğitimi programı kapsamında protokol imzaladı.


İstanbul Ticaret Üniversitesi açıklamasına göre, sektör iş birliklerine bir yenisini daha ekleyen üniversite ile Türkiye'nin tarifeli kargo uçuşları yapan tek özel ulusal hava yolu şirketi olan MNG Havayolları arasında öğrencilerin iş yeri eğitimi programı kapsamında protokol imzalandı.


Üniversitede düzenlenen imza törenine İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek, MNG Havayolları Planlama ve Koordinasyon Başkanı Atilla Arıkan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinem Akkaya Güleryüz, Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Okşan Kibritçi Artar, bölüm akademisyenlerinden Doç. Dr. Elif Güneren Genç, Öğr. Gör. Mustafa Emre Taşçı ve Arş. Gör. Pınar Turan katıldı.


Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Prof. Şimşek, İstanbul Ticaret Odası gibi önemli bir yapının kurduğu üniversite olarak temel hedeflerinden biri olan reel sektör ile birlikte hareketin gerçekleştiği uygulamalı eğitimlerin önemini dile getirdi.


Şimşek bu tarz anlaşmaların üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarındaki önemine işaret ederek, bu iş birliğinin hem sektör hem de üniversite açısından bir kazanç olduğunu ifade etti. İstanbul Ticaret Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Artar ise öğrencilerin bu süreçte sahip oldukları heyecanın bölümün temel dinamiklerinden biri olduğunu kaydetti.

Artar, bölüm olarak havacılık sektörü ile zaman içerisinde geliştirdikleri müfredat yapısının birçok havacılık sertifikasyonunu içerdiğini belirtirken ilerleyen süreçlerde müfredat yapısının karşılıklı işbirliği yapılan tüm havacılık paydaşları ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli aktif şekilde geliştirilmeye devam edileceğini aktardı.

MNG Havayolları Planlama ve Koordinasyon Başkanı Arıkan da MNG Havayolları olarak liyakat temelli bir yaklaşım benimseyen kurum kültürü içerisinde bu tarz uzun soluklu projelere önem verdiklerini bildirdi.


Birçok hatta elde ettikleri önemli kazanımlarından bahseden Arıkan, imzalanan bu protokol sayesinde gerek öğrenciler için uygulama pratiği ve gerekse de ilerleyen süreçte kuruma olan katkısı açısından üniversite ile yapılan iş birliğinin değerli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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