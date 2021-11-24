İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin "Sanat Günleri" yarın başlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesinde fotoğraf, resim ve çağdaş sanat dallarının önemli temsilcilerinin ağırlanacağı " İlham Veren Konuklar İletişim Fakültesi Sanat Günleri" başlayacak.

Her ay farklı sanatçıların öğrencilerle buluşacağı etkinliğin ilki, üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi, İletişim Fakültesi TV Stüdyosu'nda yarın 14.00'te başlayacak.

"İletişim Sanattır" sloganı altında yapılacak söyleşiye, fotoğrafçı, influencer ve köşe yazarı Yeşim Mutlu konuk olacak.

Etkinlik, Ticaret İletişim Medya Merkezi'nin YouTube Kanalı TİMM TV'de canlı yayınlanacak.

Her ay kendi alanında önde gelen isimleri gençlerle bir araya getirecek Sanat Günleri, Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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