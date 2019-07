İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni, tercihlerinde ilk 5'e yazanlara indirim

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Said Yazıcıoğlu, "Üniversitemizi, tercihlerinde ilk 5'e yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 20 oranında indirim sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 6 fakültede bin 265 öğrenci kabul etmeye hazırlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi, farklı oranlardaki burs uygulamalarıyla aday öğrencileri cezbediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yazıcıoğlu, İTO'nun sağladığı imkanlar bakımından İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden ayrıştığını belirterek, burslarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitemizi, tercihlerinde ilk 5'e yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 20 oranında indirim sağlıyoruz. TOBB'a bağlı oda ve borsaların üye çocuklarına üniversitemizi tercih ettiklerinde yüzde 10 oranında indirim sağlanıyor. İTO üyesi çocuklarına üniversitemizi tercih ettiklerinde yüzde 15 oranında indirim sağlanıyor. Üniversitemizi birinci, ikinci veya üçüncü sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere 400 lira (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl ekim ayında başlayıp haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödeniyor.

Bölümlerine en az 2 yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk 3'e giren öğrencilerden akademik yıl ortalaması 3,80-4,00 arasındaki öğrencilere bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 100'ü burs olarak verilir. Akademik yıl ortalaması 3,60-3,79 arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 50'si burs olarak verilir. Akademik yıl ortalaması 3,50-3,59 arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 25'i burs olarak verilir. Ayrıca, şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına yüzde 100 indirim sağlanıyor. Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe yüzde 25 oranında indirim imkanı sunuluyor. İTO meclis üyesi ile eş ve çocuklarına yüzde 25 oranında indirim sağlanırken, İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına yüzde 25 oranında indirim sağlanıyor. Türkiye'deki ticaret ve sanayi odalarına yönetim kurulu üyesi ya da meclis başkanı ile başkanlık divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde yüzde 15 oranında indirim fırsatı veriliyor."

Öğrencilere üniversite tercihinde tavsiyeler

Mustafa Said Yazıcıoğlu, öğrenci adaylarına üniversite tercihlerinde bulunurken, başvurmayı düşündükleri üniversitenin akademik kadrosu ve bölüm derslerini incelemelerinin, okunulması istenilen bölümün gerçekten kişiye uygun olup olmadığı hakkında önemli fikirler sunacağını kaydetti.

Yazıcıoğlu, "Sadece nitelikli bir üniversite olduğu için tercihte bulunup, kendinize uygun olmayan bir bölümü seçerseniz eğitim süreciniz boyunca birtakım zorluklarla karşılaşabilme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Üniversitenin, akademik kadronun veya öğrenim görülecek bölümün çok nitelikli olması tek başına yeterli olmayacaktır. Öncelikle öğrencilerin bölümünü isteyerek ve keyifle okuması, bölümüyle ilgili yenilikleri, gelişmeleri her zaman takip etmeleri ve bölümlerinin haricinde destekleyici eğitimlere katılmalarını da kesinlikle tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Öğrenci adaylarına sağlanan diğer burs imkanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci adaylarına sağlanan diğer burs imkanları da şöyle:

"İTO tarafından kurulmuş liselerden mezun olup İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni ilk 3 tercih içerisinde seçmiş olan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilere yüzde 15 oranında indirim. Bursun tanındığı akademik yılda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına yüzde 10 oranında indirim. Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından özürlülük oranı kadar indirim. Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okumakta olan öğrencilere yüzde 10 oranında indirim. Okul birincisi olduğu yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih edip yerleşen öğrencilere yüzde 25 oranında indirim sağlanır. İstanbul Ticaret Üniversitesi bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk 10 binde yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere öğrenim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) veriliyor.

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3,25 olan öğrenciler ücretsiz olarak çift ana dal yapabilme imkanı sunuluyor. ÖSYM burslu olarak yerleşen öğrenciler çift ana dal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabiliyor. Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, yatay geçiş esaslarına belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabiliyor. Spor bursu Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettiği oranda veriliyor. Sanat, eğitim, bilim ve kültür bursları ise sanat, eğitim, kültür ve benzeri alanlarda uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek ilk 3 dereceye girenlerden birinci için yüzde 75'i, ikinci için yüzde 50'si ve üçüncü için yüzde 25'i oranında veriliyor."

