İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Yapay Zeka Zirvesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, kapsamlı bir yapay zeka zirvesi yapmaya hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin desteğiyle, İletişim Fakültesi ve İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü'nün iş birliğiyle bu yıl ilki gerçekleşecek Yapay Zeka Zirvesi AI (Tomorrow Summit), dünyadan ve Türkiye'den önemli konuşmacıları ve iş insanlarını bir araya getirecek. Yapay zeka konusunda başarılı çalışmalara imza atmış resmi kurumlar ve markalar, sektörel bazda düzenlenecek oturumlarda ağırlanacak.

Geleceğe ışık tutan yapay zeka odaklı çalışmaların yer alacağı oturumlarda, Türkiye'de yapay zeka ekosistemine dair en güncel bilgileri paylaşarak bu alandaki bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamak hedefleniyor.

Yapay zeka konusunun Türkiye'deki gelişimine katkı sağlayacak tartışmalara, başarı hikayelerine, kurumsal çözümlere ve henüz gün ışığına çıkmamış araştırma verilerinin işleneceği zirve 11 Mart 2022'de çevrim içi gerçekleştirilecek. AI (Tomorrow Summit)'e katılmak için https://aitomorrowsummit.com/index.html web sitesi üzerinden kayıt olmak gerekiyor.