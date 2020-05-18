İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden pandemi raporu İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kovid-19 sürecini farklı yönlerden ele alan raporlar yayınlamaya devam ediyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kovid-19 sürecini farklı yönlerden ele alan raporlar yayınlamaya devam ediyor. İstatistik Bölümü tarafından hazırlanan "Koronavirüs Pandemisi Raporu" kamuoyuna açıklandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi açıklamasına göre, üniversite, pandemi sürecinde topluma yol göstermek ve zorlu sürecin kolay atlatılabilmesi için yeni bir çalışma serisi başlattı. Çalışma kapsamında pandemi süreci ile ilgili akademik ilkelerden taviz verilmeden herkesin anlayabileceği bir dille raporlar hazırlanıyor. Çalışma kapsamında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İstatistik Bölümü'nden Prof. Dr. Ünal Halit Özden, Prof. Dr. Mu¨nevver Turanlı, Prof. Dr. Özlem Deniz Başar, Doç. Dr. Seda Bağdatlı Kalkan ve Arş. Gör. Kubilay Erişlik tarafından hazırlanan "Koronavirüs Pandemisi Raporu" pandemi sürecindeki istatistiki verileri ele alarak bilimsel açıdan yorumluyor.

Koronavirüs Pandemisi Raporu'nda virüsün Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı tarihten 11 Mayıs'a kadar olan dönemde gerçekleşen hastalık sayısı, ölüm oranları ve ülkelere göre endişe durumları gibi konularda veriler sunularak istatistik bilimi açısından yorumlanıyor.

Henu¨z aşısı veya spesifik bir tedavisi bulunamayan salgının kontrol altına alınmasına yönelik ülkelerin olağanüstü¨ önlemler uygulamaya başladığı belirtilen raporda salgına ilişkin sayısal verilerin gelişimi sunuluyor.

Raporda, 2020 itibariyle du¨nya çapında bu¨yu¨k salgınlara neden olan viru¨slerin enfeksiyon oranları, 2020 itibariyle son 50 yılda meydana gelen bu¨yu¨k viru¨s salgınlarındaki vefat oranları, Kovid-19 sebebiyle 11 Mayıs 2020 itibarıyla du¨nyadaki vakalar, iyileşmeler ve vefatlar, bölgelere göre 10 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Kovid-19 vakası ve vefat sayısı gibi istatistiki verilere yer veriliyor.

Raporun sonunda ise salgının ülkelerdeki endişe seviyesi, ülkelere göre beklenen uzunluğu, hükümetin Kovid-19 salgını ile ilgili yaptığı açıklamalardan memnuniyet, salgın sürecinde yapılan online alışverişler, salgındaki gelir kayıpları gibi konularda yapılan kamuoyu açıklamalarına yer veriliyor. Rapor, üniversitenin internet sayfasından indirilip okunabiliyor.

Kaynak: AA