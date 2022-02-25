İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Influencer Festivali

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından organize edilen "Influencer Fest" Sütlüce Yerleşkesi'nde, 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hipp Türkiye ve İnfademy katkılarıyla hazırlanan festivalin çekimleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında yapılacak ve eş zamanlı olarak TİMM TV Youtube kanalında her gün 13.00-14.00 arasında canlı olarak yayınlanacak.

Etkinlik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyeleri, Prof. Dr. Gülay Öztürk, Doç.Dr. Gözde Öymen, Doç. Dr. Hilal Özdemir Çakır, Dr. Öğr.Üyesi Erdem Tatlı ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Yazar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Influencer Fest'te, 28 Şubat Pazartesi günü Prof. Dr. Gülay Öztürk moderatörlüğünde Yeşim Mutlu, Batuhan Gücük ve Jülide Kır; 1 Mart Salı günü Doç. Dr. Hilal Özdemir Çakır moderatörlüğünde Güneş Aksüs, Işıl Evrim Akgün ve Elif Tokatlıoğlu; 2 Mart Çarşamba günü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tatlı moderatörlüğünde Furkan Kumkaya, Nurgül Kılıç Akgün, Nilay Gökçeer; 3 Mart Perşembe günü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Yazar moderatörlüğünde Emir Kosif, Arda Meriç, Emirhan Bildişli ve 4 Mart Cuma günü ise Doç. Dr. Gözde Öymen moderatörlüğünde Ezgi Zeynep Güler, Özgür Özyurt ve Ümit Temurçin konuşacak.

Influencer Fest'te spor, sağlık, anne-çocuk, mutfak, yemek, gezi, oyun, teknoloji, otomotiv, moda, kişisel bakım ve güzellik gibi konular ele alınacak.