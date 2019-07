İstanbul Ticaret Üniversitesi mezuniyet töreni

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden bugüne kadar mezun ettikleri öğrenci sayısının 16 bin 579'a çıktığını, bugün ise bine yakın öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin üretimine, gelişmesine, kalkınmasında rol alacak, sorumluluk üstelenecek bine yakın İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunu gencimiz olacak. Sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkemizin geleceği için de çalışacaklar." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversitenin öğretim üyeleri, bu yıl mezun olan öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirildi.

Bine yakın öğrencinin mezun olduğu törende konuşan İTO Başkanı Avdagiç, bu mezuniyet etkinliğinin, gençlerin sadece üniversiteyi bitirme töreni değil, aynı zamanda üniversitenin başarılarla dolu tarihinde yeni bir sayfa olduğunu söyledi.

Mezuniyeti hak eden ve başarılı bir üniversite geçmişini geride bırakan gençleri kutlayan Avdagiç, ilk mezuniyet töreninin üzerinden tam 15 yıl geçtiğini, bu törenlerin birçoğuna katıldığını, her zaman gençlerin arasında bulunduğunu ifade etti.

Her geçen yıl mezunlarının sayısının arttığına işaret eden Avdagiç, bugünkü kalabalığın sadece sayının arttığını değil, eğitim kalitesinin de yükseldiğini gösterdiğini kaydetti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin eğitim yolculuğunun 2001-2002 öğretim yılında 130 öğrenci ile başladığını, bugün ise yüksek lisans ve Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki öğrencilerle birlikte sayının 8 bine ulaştığını aktaran Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gururla ifade etmek isterim ki, bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrenci sayımız 16 bin 579'a çıktı. Bugün ise bine yakın öğrencimizi mezun ediyoruz. Bu hepimizin gurur duyması gereken bir rakamdır. Türkiye'nin üretimine, gelişmesine, kalkınmasında rol alacak, sorumluluk üstelenecek bine yakın İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunu gencimiz olacak. Sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkemizin geleceği için de çalışacaklar. Ben inanıyorum ki, İstanbul Ticaret Odası'nın üyeleri nasıl Türkiye ekonomisinin lokomotifi ise İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin mezunları da Türk iş gücünün nitelikli insan gücü olacaktır, lokomotifi olacaktır."

Avdagiç'ten öğrencilere 3 tavsiye

Şekib Avdagiç, bugün resmen mezun olup da yeni bir hayat yürüyüşüne başlayan öğrencilere 3 tavsiyede bulunacağını ifade ederek, "Size bilinenin tersine bir tavsiye söyleyeceğim; hayatın tadını çıkarın. Dolu dolu yaşayın. Bu hayatı öyle yaşayın ki sizleri tanıyanlar, bu dünyadan sizin geçtiğinizi fark etsin. Ama hayatın tadını çıkartmayı, magazin sayfalarına manşet olmakla karıştırmayın. Hayatın tadını çıkarmak, yaptığınız işi aşkla, zevkle yapmaktır. Yaptığınız işin hakkını vermektir. Yaptığınız işte en iyisi olmaktır." diye konuştu.

İkinci tavsiyesinde, kolay ve çabuk başarı olmadığından merdivenlerin yavaş yavaş çıkılması ve işin hakkının verilmesi gerektiğine işaret eden Avdagiç, başarısızlığı tatmadan başarının gelmeyeceğini söyledi. Avdagiç, "Başarısızlıklar sizi yıldırmasın, umudunuzu kaybettirmesin." dedi.

Avdagiç, son tavsiyesinin vicdanla ilgili olduğunu dile getirerek, "Vicdanınızı kaybetmeyin. Vicdanlı bir insan olarak anılmak, bu hayat boyunca bir insanın duyabileceği en büyük takdir sözüdür. Çünkü vicdan, bizim bu hayattaki pusulamızdır." şeklinde konuştu.

Avdagiç, mezun olan tüm öğrencilerin yanı sıra onları yetiştirmek için ter döken anne babaları da tebrik ettiğini söyledi.

"Mezunlarımız bundan sonra da yalnız olmayacak"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran da üniversitenin kurulduğu 2001'den beri büyüdüğünü, geliştiğini, geleceğe sağlam adımlarla yürüdüğünü, bu süreçte hiç yılmadıklarını, akademik ve idari başarılarda çıtayı hep yükseklerde tuttuklarını anlattı.

Oran, "Bugün şu tablo, bu işlerin en güzel meyvesidir. Mezun olan her öğrencimiz, bu yüksek gayretlerin en büyük ve en güzel örneğidir." dedi.

Öğrencileri, onların ailelerini ve üniversite camiasını bu başarıdan dolayı tebrik eden Oran, "Öğrencilerim; heyecanlısınız ve en önemlisi de yepyeni bir başlangıcın şafağındasınız. Şimdi başarınızın tadını çıkarın, bugünü doyasıya yaşayın." şeklinde konuştu.

Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde de bulunan Oran, bu mezuniyetin bir ayrılık olmadığını söyledi. Oran, "Ancak sizler, hayallerinizin peşinden giderken yalnız değilsiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi hep arkanızda duracak. Başarınız için destek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Üniversite ile irtibatınızı kesmeyin"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren ise mezunlara tavsiyelerde bulunurken, "Arkadaşlarınızı unutmayınız, hocalarınızla ilişkilerinizi sürdürünüz, mezunlar derneğine üye olunuz ve etkinliklerine katılınız. Üniversitenizle iletişiminizi de devam ettiriniz." dedi.

Bu tavsiyeleri yerine getirmenin sağlayacağı faydalara değinen Ekren, "Ayrıca beceri ve yetkinliğinizi, bilimsel kapasitenizi sürekli güncellemelisiniz. Sizler üniversitemizin gurur kaynağısınız. Bizim yeni temsilcilerimiz sizlersiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversite genelinde ve kendi fakültelerinde dereceye giren, birinci, ikinci ve üçüncü olan, üstün onur ve onur belgesi almaya hak kazanan öğrenciler sahneye davet edildi. Öğrencilere belgeleri Avdagiç, Oran, Ekren ve diğer öğretim üyeleri tarafından verildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde dereceye giren öğrencilerin duygu ve düşüncelerini de paylaştığı etkinlik, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA