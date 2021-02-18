İstanbul Ticaret Üniversitesi "İletişim ve Medya Eğitimi" etkinliği düzenleyecek

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin TRT ile düzenleyeceği "İletişim ve Medya Eğitimi" 29-31 Mart tarihlerinde yapılacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin TRT ile düzenleyeceği "İletişim ve Medya Eğitimi" 29-31 Mart tarihlerinde yapılacak.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, medya profesyonellerini öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor.

TRT iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, 12 farklı konuda eğitim verilecek ve TRT'de staj ve iş imkanları tanıtılacak.

Araştırmacı Nurten Erdem, spiker Fulin Arıkan, prodüktör Zeynep Keçeciler, muhabirler Mehmet Kancı ve Abdullah Koltuk ile başkameraman Sabri Avcı'nın vereceği eğitimlerde televizyon yayıncılığı tüm safhalarıyla anlatılacak.

İnternet üzerinden kayıtların alınacağı eğitimler, dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak