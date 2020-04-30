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İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ASELSAN arasında iş birliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ASELSAN arasında Türkiye'de demir yolu sektöründe yurt dışı bağımlılığını azaltmak, yerli çözümler ortaya koymak ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için bir iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ASELSAN arasında iş birliği
30.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:30

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ASELSAN arasında Türkiye'de demir yolu sektöründe yurt dışı bağımlılığını azaltmak, yerli çözümler ortaya koymak ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için bir iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında yurt içi demir yolu ana hat sinyalizasyon ihtiyaçlarına dair analiz ve raporlamalar, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yapılacak.

Yapılacak raporlama çalışmaları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri ve Uygulama Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın koordinatörlüğünde uzman öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek.

Anlaşma ile yüksek teknolojili yerli ve milli sistemlerin TCDD hatlarında kullanılması yönünde önemli bir adım atılması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle demir yolu iletişim altyapıları ve akıllı şehir uygulamaları konularında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve ASELSAN'ın birlikte yürüteceği bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve eğitime yönelik çalışmalar, bu çalışmalara imkan sağlayacak laboratuvar, test ve karakterizasyon altyapılarının karşılıklı kullanımı, seminer, çalıştay, konferans, tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi, makale ve benzeri bilimsel yayınlar üretilmesi, patentler ile faydalı modeller geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de 2019 yılında 60 milyar TL'lik kamu yatırım bütçesinin 20,3 milyar TL'si ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrılmıştı. Bu sektörün yatırımlarının dağılımında ise demir yolu sektörü yatırımlardan yüzde 37 gibi önemli oranda bir pay almıştı.

Demir yolu sektörünün ve özelde yüksek hızlı tren hatlarının gelişimine özel bir önem veriliyor. Bu çerçevede gelecekte demir yolu hizmet kapasitesinin ve hat işletme hızlarının daha da artırılması, özellikle yolcu ve yük taşımacılığında birim yatırım ve işletme maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Bu noktada ise "yerli ve millilik" kavramının önemi vurgulanarak bu alanda Ar-Ge çalışmalarının yapılması teşvik ediliyor.

Üniversite ve ASELSAN arasında varılan anlaşma ile demir yolu sektörü özelinde, yurt dışı bağımlılığını azaltacak yerli ve milli çözümler üretilerek Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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