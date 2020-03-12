İstanbul Ticaret Üniversitesi bahçesindeki kulübede çıkan yangın söndürüldü Fatih'teki İstanbul Ticaret Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'teki İstanbul Ticaret Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Üniversitesine ait inşaat halindeki binanın önünde bulunan boş kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki plastik ve kartonların da tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: AA