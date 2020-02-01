İstanbul Ticaret Odası Ocak 2020 Fiyat İndeksleri

01.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:20

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2020 Ocak ayında İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 0,58, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,68 oranında arttığını bildirdi.

İTO'dan yapılan açıklamada, 2019 Ocak ayına göre 2020 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 12,78, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 7,92 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Ocak 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 6,92, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 5,56, Gıda harcamalarında yüzde 1,78, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,52 artış, Giyim Harcamalarında yüzde eksi 8,09, Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde eksi 1,45, Konut harcamalarında yüzde eksi 0,18, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde eksi 0,01 azalış görüldü.

Ocak 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubu'nda yüzde 20,87, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,44, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 1,34, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüze 0,19, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,13, artış gösterirken Madenler ve Mensucat Grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

Kaynak: AA