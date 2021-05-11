İstanbul Ticaret Odası, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Ticaret Odası, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

İstanbul Ticaret Odası, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa baskınını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa baskınını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı.

430 bin firmanın üyesi olduğu İTO, İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa baskınını kınayarak, bir duyuru yaptı.

???????İTO'nun resmi twitter hesabından yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Kudüs'te, İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı acımasız şiddet ve baskı tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir. Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında, ibadet özgürlüğü engellenmekte, mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası olarak bu şiddet, zulüm ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in yıllardır uymadığı, tanımadığı BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemleri ve şiddet uygulamalarına karşı tüm dünya devletlerini acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Yaşar Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Ticaret Odası, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:12:53. #1.15#

title