İstanbul Ticaret Odası, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa baskınını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa baskınını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı.

430 bin firmanın üyesi olduğu İTO, İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa baskınını kınayarak, bir duyuru yaptı.

???????İTO'nun resmi twitter hesabından yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Kudüs'te, İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı acımasız şiddet ve baskı tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir. Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında, ibadet özgürlüğü engellenmekte, mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası olarak bu şiddet, zulüm ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in yıllardır uymadığı, tanımadığı BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemleri ve şiddet uygulamalarına karşı tüm dünya devletlerini acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak