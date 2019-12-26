İstanbul Ticaret Borsası bütçe meclisi yapıldı

26.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:04

İstanbul Ticaret Borsası Meclisi, İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) 2020 bütçesi ve iş programını oy birliği ile onayladı.

İstanbul Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen göre, İSTİB Başkanı Ali Kopuz, her zaman bütçelerinin şeffaf ve denetlenebilir olmasına özen gösterdiklerini belirterek, "Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020 yılında da, hangi kalemlerde ne kadar gelir beklediğimizi ve bu geliri nerelere harcayacağımızı, açık ve net şekilde sunduk." ifadelerini kullandı.

Yönetime geldikleri 2013 yılından beri üye odaklı borsacılık hizmeti vermeyi prensip edindiklerini vurgulayan Kopuz, bu prensiple üyelerin ihtiyaçlarına uygun hizmet verdiklerini belirtti.

Kopuz şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bu yılın bütçesini belirlerken de, geçmiş yıllarda gerçekleşen tahsilat oranlarını dikkate aldık. Harcamalarda ise, üyelerimiz için önem taşıyan her türlü faaliyet dikkate alındı. Gerekli kaynakların ayrılmasına özen gösterildi. İş programı ve bütçemizin hazırlanması konusunda, Genel Sekreterliğimize ve emeği geçen tüm personele çok teşekkür ediyorum."

Kopuz, 2020 yılı iş programı ve bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA