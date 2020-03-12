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İstanbul, Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz: "İhtiyaçtan fazla stok, kriz fırsatçılarına yarar"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmanın, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlayacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği 14 günlük izolasyon için evde gerekli erzağı bulundurmak yeterli.

12.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:30
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmanın, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlayacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği 14 günlük izolasyon için evde gerekli erzağı bulundurmak yeterli." ifadelerini kullandı.

İSTİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, paniğin virüsten daha tehlikeli olduğunu aktararak, "Koronavirüsün ülkemizde de görülmesiyle birlikte yaşananlar panik havasına dönüşmemeli. Önlemimizi almalı ancak panik yapmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin tedbirleri sıkı tuttuğunu ve bu noktada gıda ve hijyen ürünleri tedarikinde tüketicinin endişelenmesine gerek olmadığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu olayın en az hasarla atlatılabilmesi için sağlık görevlilerine ve karar vericilerimize çok büyük iş düşüyor. Biz panik yapmadan işlerimizi dikkatli bir şekilde sürdürerek bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır.

Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği 14 günlük izolasyon için evde gerekli erzağı bulundurmak yeterli. İş dünyası olarak alınan önlemlerin arkasındayız ve uygulama konusunda her türlü desteğimizi hem hükümetimize hem de sağlık çalışanlarımıza vereceğiz."

"Koronavirüs küresel bir sorun"

Kopuz, koronavirüsün küresel bir sorun olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çin, İran ve İtalya gibi ülkeler oldukça ciddi sayıda kayıplar verdi. İnsan hayatını bu çapta etkileyen bir olayın bir de ekonomik boyutu var. Koronavirüs yayılmaya başladığından bu yana finansal piyasalar olumsuz etkilenmiş durumda. Salgından etkilenen ülkeler de ekonomilerini koruyabilmek için para politikası aracı ile tedbirler alıyorlar ve faizlerde indirimler yapıyorlar.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) şimdiden 2020 yılı için dünya ekonomisi beklentilerini olumsuz yönde revize etti. Bunun sebebi de insan, mal ve hizmet hareketinin kısıtlanması ve üretimde oluşan azalmalar oldu. Ticaret savaşları yüzünden uzun süredir gerek vergilerle gerek ise yeni düzenlemeler ile sınırlar arasına duvarlar örülmeye başlanmış ve dünya ekonomisi de bundan etkilenmişti. Şimdi bu sınırlar fiziki olarak da kapanıyor."

"Olumsuz etkilenmeyeceğimizi umut ediyorum"

Türkiye'nin ihracatının 2020 yılında da artışını sürdürdüğünü vurgulayan Kopuz, "Şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaştık. İhracatımız yüzde 2,3 arttı ve yaklaşık 14,7 milyar dolar oldu. Dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9'unun ihracatı geriledi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, küresel ve bölgesel sıkıntılarına rağmen doğru hamleler sayesinde ihracatını artırmaya devam ettiğine dikkati çeken Kopuz, şunları kaydetti:

"Üretimi kısma konusunda anlaşmaya varılmaması sonrası Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı alması sonrasında uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bir günde yaklaşık yüzde 30 düştü. Türkiye'nin 2019'da enerji ithalatının yaklaşık 40 milyar dolar olduğu göz önünde bulundurulduğuna, bu durumun enflasyonu 0,5 ile 1 puan, ithalat faturasını da 12 milyar dolar düşüreceği öngörülüyor.


2020 yılını da dünyada yaşanan güncel gelişmelere rağmen, yine güçlü bir performans ile kapatacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede koronavirüs konusundaki gelişmeleri izlemekte fayda var. Bu küresel salgın alınan tedbirlerle beraber yavaşladığında olumsuz etkilenmeyeceğimizi umut ediyorum."

"Hep beraber tek yürek olduk"

Kopuz ayrıca, İdlib'de yaşanan gelişmeler ve Bahar Kalkanı Operasyonu üzerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşları ile toplandıklarını ve hep beraber tek yürek olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ticaret Borsaları Konsey Toplantısının gerçekleştirildiği hatırlatan Kopuz, "Çok verimli bir toplantıydı. Tarımsal üretimin ve ticaretin nasıl artırılacağına yönelik istişarelerde bulunduk. Tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki en temel konularımızı birebir Bakanlarımıza ilettik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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