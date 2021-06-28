İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: "E-ticaret eğitimlerine hız verdik"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "E-ticaret eğitimlerine hız verdik.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "E-ticaret eğitimlerine hız verdik." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, yeni dönemin ticari hayatta yer eden e-uygulamalara adaptasyonu mecbur kıldığını belirtti.

Kopuz, "İSTİB üyelerinin salgın sonrasındaki sürece en hızlı şekilde adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz. E-ticaret eğitimlerine hız verdik. Bunun için İSTİB Akademi bünyesinde e-ticaret, mevzuat ve yeni ticaret anlayışına ilişkin eğitimlerime aralıksız olarak devam ediyoruz. Yani yeni döneme yeni bir eğitim anlayışı ile ilerliyoruz. Bu aşamada Güvenilir Ürün Platformu ile güçlü bir iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada İSTİB'in Gıda İşletmeleri Bilgilendirme Eğitimleri, Gıda Güvenliği, E-Ticaret, Gıda Mevzuatı gibi başlıklarını içeriyor.

İki hafta süren program uzmanların ve sektördeki önemli isimlerin katıldığı eğitim çalışmaları beyin fırtınası şeklinde geçti.

Salgın ile birlikte daha da önem kazanan e-ihracat ve e-ticaretin püf noktaları proaktif bir anlayışla ele alındı.

Eğitim içerikleri hazırlanırken, İSTİB meslek komitelerinin temsil ettikleri sektörler de göz önünde bulunduruldu. Bu şekilde özel olarak hazırlanan içerikler iki bölümden oluştu.

Teknik içerikten oluşan ilk bölümde ürün tebliğ ve şartnameleri, gıda işletmelerinde kayıt ve onay işlemleri, gıda hijyeni, katkı maddeleri, etiketleme ve güncel mevzuat incelemesi yapıldı.

Yeni nesil ticaret ve işletme yöntemlerinin ele alındığı ikinci kısımda ise başlıklar E-ticaret ve E-ihracat oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız