İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'dan israfı önleme çağrısı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve-sebzede yaptığı israfın çarpıcı boyutlarını ortaya koyan araştırmaların, günde yaklaşık 2 milyon 500 bin metreküp suyun boşa harcandığını gözler önüne serdiğini belirterek, "Gıdadan sanayiye her...

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve-sebzede yaptığı israfın çarpıcı boyutlarını ortaya koyan araştırmaların, günde yaklaşık 2 milyon 500 bin metreküp suyun boşa harcandığını gözler önüne serdiğini belirterek, "Gıdadan sanayiye her türlü üretimde kullanılan su kaynaklarının boyutu inanılmaz. Aslında çöpe attığımız her gıda parçası, tonlarca suyun boşa harcanmış olması anlamına geliyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gıda israfını önlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve-sebzede yaptığı israfın boyutlarına dikkat çekti.

Gıdadan sanayiye her türlü üretimde kullanılan su kaynaklarının boyutunun inanılmaz olduğunu belirten Kopuz, "Aslında çöpe attığımız her gıda parçası, tonlarca suyun boşa harcanmış olması anlamına geliyor. Dünyamız, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve kirlenme gibi geleceğimizi tehdit eden sorunlarla yüz yüze. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gıda israfını önlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Her yıl gıda ihracatına yakın miktarda gıdanın israf edildiğini aktaran Kopuz, bu korkunç israfın yan etkilerinin daha da tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki atıkların 14,5 milyon tonunun gıda olduğunun tahmin edildiğini bildiren Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu da 18 milyar dolarlık gıda ihracatımıza yakın bir değeri çöpe atıyoruz demek. Ancak ne yazık ki bu sadece sorunun bir yönü... Yani aslında bu israfın yan etkilerini hesapladığımızda durumun vahameti artıyor. Çöpe atılan gıdaların üretilmesi için kullanılan su, elektrik, akaryakıt ve emek de çöpe gidiyor. Gıda israfı demek, ülkemizin doğal kaynaklarının iflası demek…

Su, stratejik bir kaynaktır ve içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin kaderini belirleyecek değerde olduğu tartışılmaz. Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve-sebzede yaptığı israfın çarpıcı boyutlarını ortaya koyan araştırmalar, günde yaklaşık 2 milyon 500 bin metreküp suyu boşa harcadığımızı gözler önüne seriyor. Bu miktar, İstanbul'un bir günlük su kullanımına eşit… Yani bu israf ile İstanbul'un tüm barajlarından bir yılda çekilen suyu tabiri caizse çöpe atıyoruz."

"Geleceğimiz için hem kaynaklarımızı hem de gıdaları tüketirken çok dikkatli olmalıyız"

Ali Kopuz, dünyanın temiz su kaynağının yaklaşık yüzde 25'inin israf edilen gıdaları yetiştirmek için kullanıldığını belirterek, Birleşmiş Milletler'in 2021'i "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı" olarak ilan ettiğini aktardı.

Kopuz, "Bunun amacı, hem tarım ve gıda sektörüne dikkat çekmek hem de insanların ve çevrenin daha sağlıklı olmasını sağlayacak bir üretim ve tüketim yaklaşımı sağlamak. Geleceğimiz için hem kaynaklarımızı hem de bu kaynaklarla ürettiğimiz gıdaları tüketirken çok dikkatli olmalıyız. Dünyadaki hayat hassas bir dengede yürüyor. Bu dengenin sürdürülebilmesi için biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak çabalıyor, gıda israfının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"En çok israf ettiğimiz ekmek için en çok su harcanıyor"

Hem yağışları hem de kullanılan su miktarını göz önünde bulundurarak suyun nerede, nasıl kullanıldığını ortaya koyan su ayak izi miktarlarına da dikkati çeken Kopuz, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının da katkısıyla yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam su ayak izinin yüzde 89'unu tarım sektörü oluşturuyor. Tarımın su ayak izinin ise yüzde 92'si bitkisel üretimden, yüzde 8'i otlatmadan kaynaklanıyor. Bitkisel üretimin su ayak izine bakıldığında, en büyük payın yüzde 38 ile tahıllara ait olduğu görülmektedir. Yani en çok israf ettiğimiz ekmek için en çok su harcanıyor. Bu rakamlar açık olarak gösteriyor ki ülkemizin su kaynaklarının tamamına yakınını gıda üretimi için kullanıyoruz. Gıdayı israf ederken bir kere daha değil, bin kere daha düşünmemiz için bu yeterli bir nedendir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu