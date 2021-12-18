İSTANBUL (İHA) - İstanbul Tersanesi Komutanlığı, "Kuru Havuzun Bölmelendirilmesi" projesi ile birincilik elde etti

Bakan Varank ile Bakan Yardımcısı Dere, ödülü Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin'e takdim etti

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katılımıyla Kocaeli'de Bilişim Vadisi'nde 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni gerçekleştirildi. "Kuru Havuzun Bölmelendirilmesi" adlı proje dolasıyla ödüle layık görülen İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından ödülü takdim edildi.

Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nde 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde İstanbul Tersanesi Komutanlığı da kamu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

"Kuru Havuzun Bölmelendirilmesi" adlı proje dolasıyla ödüle layık görülen İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin'e teslim edildi.