İSTANBUL Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı
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DHA, Güncel

İSTANBUL Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı

Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldıİSTANBUL, (DHA) ? Zeytindalı Harekatında Türk jetlerinin imha ettiği Bülbül Dağı'ndaki terörist başı posterinin yerine devasa bir Türk Bayrağı yapıldı.

10.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:43
İSTANBUL Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı

Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) ? Zeytindalı Harekatında Türk jetlerinin imha ettiği Bülbül Dağı'ndaki terörist başı posterinin yerine devasa bir Türk Bayrağı yapıldı.

Suriye Afrin'de görev yapan bir komutan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile yaptığı görüşmede, Bülbül'de Zeytindalı Harekatı'nda uçakla vurulan terörist Abdullah Öcalan'ın resminin yerine 600 metrekare Türk Bayrağı yapmak istediklerini belirtti. Kırmızı ve beyaz yağlı boyaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren komutanın çağrısına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olumlu cevap verdi.

Komutanın talep ettiği kırmızı, beyaz yağlı boyayı ve sair malzemelerin teminini Gaziantep'ten bir hayırsever ile sağlayan Başkan Yılmaz, Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi, 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha yere inmez' dedi. 45 günün sonunda komutan tarafından Başkan Yılmaz'a fotoğraflarla birlikte 'Bugün işlemi tamamladık, bayrağımız her yerde. Her şey için teşekkür ederim' mesajı iletildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Terörist başının resmi yerine şanlı bayrağımızın resminin yapıldığını, komutanımızdan almış olduğum mesajla görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ay yıldızlı al bayrağımızın sonsuza kadar yerinde kalması dileklerimle, başta kahraman komutanımız olmak üzere silah arkadaşlarına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah vatan, millet ve bayrak için canını feda edercesine çalışan bütün askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin' dedi.

İSTANBUL Terörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı

Kaynak: DHA

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