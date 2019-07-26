İSTANBUL Tercih yaparken neler dikkat edilmeli

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayı öğrencilerin tercih süreci 29 Temmuz'da sona erecek. İstanbul Kent Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Banu Gökçe Ünlü hem öğrencilere hem de ailelere tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu.

Banu Gökçe Ünlü öğrencilerle birlikte aileirinde çok heyecanlı olduğunu belirterek tercih yaparken öğrencilerin başarı sıralamasına, tercih etmek istedikleri üniversitenin akademik kadrosuna ve üniversitenin konumuna dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

ADAYLAR AÇIKTA KALMAKTAN KORKUYOR

Banu Gökçe Ünlü sözlerine şu şekilde devam etti;

'Katıldığımız fuarlardan ya da tercih günlerinde öğrencilerin açıkta kalmaktan korktuğunu gözlemliyoruz. Çünkü bir sene daha aynı stresi yaşamak istemiyorlar. Ancak öğrencilere hep sadece okuyacakları yılları değil, önümüzdeki 50n yılı planladıklarını söylüyorum. Üniversite hayatı bittikten sonra burada edindikleri bilgilerle, meslek yeterliliği ile meslek sahibi olacaklar. Sevmedikleri bir bölümü sırf açıkta kalmamak için tercih ederlerse bu 50 yılı çok mutlu ya da verimli geçmez'

Ünlü üniversite tercihi yaparken aday öğrencilerin çevrelerinden etkilendiğini ifade ederek'Adayı etkileyen birleşenler var bunlar, arkadaşlarının tercih ettiği bölümler, ailesinin istekleri ve sosyal medyadan veya çeşitli mecralardan etkilendiği bir takım meslekler var. Öğrencilerin arkadaşları tarafından bir bölüme yığılma varsa diğer öğreniciler de bunu tercih ediyor' diye konuştu.

Öğrencilere yatkın oldukları bölümleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Ünlü, öğrencilerin birinci önceliklerinin mutlu olmak ve herhangi bir bölüme yerleşmiş olmak için tercih yapmamaları gerektiğini vurguladı.



Kaynak: DHA