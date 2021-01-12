TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası (2)

İstanbul TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Çekiciler vasıtasıyla araçların kaldırılması, belediye ekiplerince yürütülen kumlama çalışmasının ardından otoyolda tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

Bu arada direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden olduğu iddia edilen tır sürücüsü Nikolay K., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş