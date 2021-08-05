İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK, 7 YARALI

7 kişilik aileye kıyan cani, cinayetin sebebini de evi neden ateşe verdiğini de anlattı

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara kötü haber! Otobüs ve sinemalar için yeni uygulama yolda

TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde minibüs ile otomobil çarpıştı.

TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde minibüs ile otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan üçü çocuk toplam 5 kişi ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar ve yola fırlayan parçalar sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL/DHA

Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavacık Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EFM 149 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Meryem Y. yönetimindeki 34 ZB6194 plakalı otomobile çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlardan yola akan yağ, yol bakım ekiplerince kumlanarak temizlendi. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Otomobilde bulunan bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı