İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA KAZA, BABA VE OĞLU YARALANDI

Tem Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrilirken, araç içerisinde bulunan baba ve oğlu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sancaktepe Çamlıca Gişeleri istikametinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davud Ö. kullandığı 34 SC 5365 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan otomobil savrularak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Otomobilde bulunan sürücü ve Davud Ö. ve oğlu hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan, sürücü ve oğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel