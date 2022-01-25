İstanbul TEM Otoyolu açıldı mı? TEM trafiğe açıldı mı? İşte İstanbul'da trafiğin son durumu…

İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle birçok araç yollarda mahsur kalırken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Saatler süren TEM otoyolunda oluşan trafikte, sürücüler kontak kapattı. Adeta hayat durma noktasına geldi. İstanbul'da yolların kapanması ardından vatandaş isyan etti. 18 saati bulan trafik sonucu sabahın ilk ışıklarında hala devam etmekteydi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul TEM otoyolu açık mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - Megakenti kar etkisi altına alırken birçok vatandaş zor anlar yaşadı. Saatler süren trafiğin ardından sabahın ilk saatlerinde hala devam eden trafikte bazı sürücüler kontak kapattı. İstanbullular için adeta eziyete dönüşen kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Trafikte saatlerce mahsur kalan vatandaşlar yolların açılmasını bekledi. TEM Otoyolunun kapanması ardından ne zaman açılacağı merak ediliyor. TEM Otoyolu açıldı mı sorusuna vatandaş yanıt arıyor. Tem trafiğe açıldı mı? İstanbul'da yeni trafik yasağı ne? İstanbul'da özel araç trafiğe çıkma yasağı saat kaça kadar? İstanbul TEM Otoyolu açık mı? Tem kapalı mı? İstanbul trafiğinde son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL TEM AÇILDI MI?

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. TEM Otoyolunun kapanması ardından sürücüler zor anlar yaşadı. 18 saate yakın süren yol kapanması vatandaşları çileden çıkardı. Gece boyu süren kar çalışmaları sonucunda trafik kontrol altına almayı başardı. Sabahın ilk saatlerinde araçlar Edirne yönüne tek şeritli bir şekilde yönlendirildi. Otoyol kenarlarında trafik sebebiyle terk edilen araçlar görüntülendi.

Vatandaşların kar eziyeti sabahın ilk ışıklarıyla beraber sona ermeye başladı. Ekiplerin yol çalışmaları hala devam ediyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

İstanbullular için adeta eziyete dönüşen kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Trafikte saatlerce mahsur kalan vatandaşlar yolların açılmasını bekledi. TEM Otoyolunun kapanması ardından ne zaman açılacağı merak ediliyor. TEM Otoyolu açıldı mı sorusuna vatandaş yanıt arıyor. Tem trafiğe açıldı mı? İstanbul'da yeni trafik yasağı ne? İstanbul'da özel araç trafiğe çıkma yasağı saat kaça kadar? sorularına vatandaş yanıt aramaktadır.

İstanbul'da otoyollarda hala çalışmalar devam ediyor. Yeni yasakla birlikte özel araçların saat 13.00'a kadar trafiğe çıkması yasaklandı.

CANLI İSTANBUL TRAFİK YOL HARİTASI (LİNK)!

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