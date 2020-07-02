İSTANBUL-Teknoloji ve İnovasyon'da güç birliği anlaşması Teknoloji ve İnovasyon'da güç birliği anlaşmasıDoğan GÜNDOĞDUİSTANBUL, (DHA) - İstanbul'un küresel ölçekteki yenilikçilik ve girişimcilik potansiyelini artırmak için Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) teknoloji ve inovasyon alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Teknoloji ve İnovasyon'da güç birliği anlaşması

Doğan GÜNDOĞDUİSTANBUL, (DHA) - İstanbul'un küresel ölçekteki yenilikçilik ve girişimcilik potansiyelini artırmak için Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) teknoloji ve inovasyon alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Ülkemizin ihtiyacı olan katma değerli üretime gençlerin yurt dışına gitmeden ve beyin göçüne müsaade etmeden ülkemizde onları kazanarak ve onlara o imkanı vererek bunu hep beraber başaracağız' dedi.

Teknoloji ve inovasyon alanında genç yeteneklerin önünü açacak bir projeye imza atıldı. Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab ve İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile İstanbul'un küresel ölçekteki yenilikçilik ve girişimcilik potansiyelinin yanı sıra rekabet gücünün bilginin ticarileşmesi süreçlerinde karşılıklı destek oluşturarak artırılması amaçlanan anlaşmaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç katıldı.

'MAHALLE-MAHALLE, SOKAK-SOKAK GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BEYİNLERİN İZİNİ SÜREBİLECEĞİZ'

İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nde gerçekleştirilen anlaşmada ev sahibi olarak sözü alan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 'Gerçekten bugün bizim için heyecanlandığımız bir gün. İstanbul'da gençlere en çok dokunan Yasin Kartoğlu, çok kıymetli bir belediye başkanı. Bugün kendisiyle birlikte böyle bir süreci başlatıyor olmaktan da ayrıca mutluluk ve gurur duyuyoruz' diye konuştu.

Başkan Avdagiç, bu projenin hedefinin girişimciliği mikro düzeyde yaygınlaştırmak olduğunu ifade ederek, 'Bu projede biz Yasin Kartoğlu sayesinde mahalle-mahalle, sokak-sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini sürebileceğiz. Çocuklarımıza kendilerini gösterebilecekleri imkan sunacağız. Biz de bugün adından her zaman öncü belediye olarak söz ettiren, eğitime gerçekten çok büyük önem veren Başakşehir Belediyesi ile çok önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz' dedi.

'GENÇLERİMİZE YENİ UFUKLAR OLACAK'

Tarihi bir gün yaşadıklarının altını çizen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Enlerin belediyesi Başakşehir ve Avrupa'nın en büyük, Dünya'nın ise 3 büyük odasından biri olan İstanbul Ticaret Odası ile birlikte olmak muhteşem bir şey. Bu iki gücün birleşmesi çok önemli. Bu güç birleşiminden ülkemize ve vatanımıza ve de gençlerimize yeni ufuklar olacak. Hep beraber biz birlikte kazanmış olacağız' ifadelerini kullandı.

'BU HAYAL 2013'TE HAYATA GEÇTİ'

Başakşehir Living Lab hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, 'Türkiye'nin ilk ve teknoloji ve inovasyon merkezi. Bu hayal 2013'te hayata geçti ve amacı bir kuluçka merkezi oluşturmak ve fikri ya da hayali olan gençleri keşfedip onları marka haline getirmek hedefimiz. Gençlerin kazandığı, ülkemizin kazandığı bir sistem kurmaktı amacımız. Biz o zaman o hayali başlattık ve şimdi de Türkiye'de birçok Start-up oluştu. Buna ön ayak olmak çok büyük bir gurur. Bu hayalimizin çok daha büyük kurumlar tarafından sahiplenilmesi ve çok daha kaliteli bir şekilde görülmesi ki bunlardan biri de BTM'dir. (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) Biz belediye olarak bugün yapacağımız protokolle genç kardeşlerimizin ürettiği şeylerin fiziken yapılabileceği mekanları ve alanları da onlara sunacağız. İTO'ya denemeler için ilçemizde alanlar oluşturacağız ve bunu birlikte yapacağız. Yine İTO ile birlikte ortak projelerle Living Lab zirvelerini gerçekleştirip, gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan katma değerli üretime gençlerin yurt dışına gitmeden ve beyin göçüne müsaade etmeden ülkemizde onları kazanarak ve onlara o imkanı vererek bunu hep beraber yapacağız' dedi.

Başakşehir Belediyesi ve İTO arasında yapılan protokol sayesinde 'mucit' olarak tanımlanan girişimciler için patent alma sürecinin kolaylaştırılması ve ticari hayatlarına daha hızlı başlamalarına destek olunması hedefleniyor. İş birliği protokolü ile yine girişimcilik ve inovasyon alanında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Kaynak: DHA