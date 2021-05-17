İstanbul-Tekirdağ yolunda trafikte çift yönlü yoğunluk yaşanıyor

İstanbul-Tekirdağ yolunda trafikte çift yönlü yoğunluk yaşanıyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle İstanbul-Tekirdağ yolunda çift yönlü yoğunluklar yaşanıyor.

İstanbul-Tekirdağ yolunda trafikte çift yönlü yoğunluk yaşanıyor

TEKİRDAĞ - Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle İstanbul-Tekirdağ yolunda çift yönlü yoğunluklar yaşanıyor.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle İstanbul'a geliş ve gidiş yollarında yoğunluklar var. Kapanma sürecini Trakya ile güzergahındaki illerde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesi ve kapanma sürecini İstanbul'da geçirip Trakya'daki yazlıklara gitmek isteyen vatandaşların Tekirdağ'a yönüne harekete geçmesi ile İstanbul-Tekirdağ yolunda çift yönlü trafik yoğunlukları yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ