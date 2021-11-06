İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi.

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul- Tekirdağ yolunda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Karayollarındaki dijital panolarda ise 'Yoğun sis var. Hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile yapılan uyarılardan sonra sis etkisini arttırdı. İstanbul-Tekirdağ yolu adeta sise teslim oldu. İstanbul merkezden çıkarak, Büyükçekmece Silivri, Çorlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'ye gitmek isteyen sürücüler yoğun sis sebebiyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm karayolları sis ile kaplanırken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Yoğun sis nedeniyle yollardaki dijital panolarda 'Yoğun sis var. Hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı. Yoğun sis etkisini göstermeye devam ediyor. - TEKİRDAĞ

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arkadaşların gece gezmesi kabusa döndü! Seyir halindeki araçtan yola atıp, annesine para teklif ettiler

Arkadaşların gece gezmesi kabusa döndü! Seyir halindeki araçtan yola atıp, annesine para teklif ettiler

 Test sonucunu beklemeden yola çıktı, korona virüse yakalandığını trafik denetiminde öğrendi

Test sonucunu beklemeden yola çıktı, korona virüse yakalandığını trafik denetiminde öğrendi

 Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı

Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title