İstanbul-Tekirdağ sınırındaki tarlalarda jandarmadan motosikletli denetim İstanbul-Tekirdağ sınırındaki tarlalarda jandarmadan motosikletli denetimİSTANBUL'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrilirken, tarla yollarını kullanarak geçmek isteyenlere ise motosikletli...

İstanbul-Tekirdağ sınırındaki tarlalarda jandarmadan motosikletli denetim

İSTANBUL'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrilirken, tarla yollarını kullanarak geçmek isteyenlere ise motosikletli jandarma timlerince yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan illerden Tekirdağ'da, bu uygulama kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Yazlıkçılar, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri, seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi, olanların ise geçişlerine izin veriliyor.

Tekirdağ'a kaçak olarak gelmek isteyenler daha önce ekili tarlaları kullandı. Çiftçiler, kullanılan yolları kazıp geçişleri engellerken, jandarma ekipleri de sıkı güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da yaşayanlar, seyahat belgesi almadan Tekirdağ'a gelmek için yine tarla yollarını kullanmaya başlaması üzerine Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilin sınırında devriye görevini artırdı. İstanbul jandarması ekipleri, kaçak geçenlerin kullandığı tarlalarda motosikletle devriye görevi yürütürken, Tekirdağ jandarması da kendi bölgesinde geçilebilecek tarlalarda devriye gezdi. Jandarma ekipleri kaçak geçiş yapmak isterken yakaladıkları kişilere 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.

Bu arada bir çok sürücü jandarma ekiplerini görünce tarlalardan geri dönerek, bölgeden uzaklaştı. Bazı araçların ise jandarma ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından tarla yollarını kullandıkları görüldü.

Kaynak: DHA