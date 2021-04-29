İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
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İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından Tekirdağ'daki yazlıklarına gelenler, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından Tekirdağ'daki yazlıklarına gelenler, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 gün boyunca uygulanacak 'tam kapanma'ya saatler kala İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Kapanma sürecini Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlıklarında geçirmek isteyenler, kent girişinde uzun araç kuyruğuna neden oldu. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, kapanmaya saatler kala yoğunluk olduğunu belirterek, "Bölgemizde yazlıkları bulunan vatandaşlarımız kapanmayı yazlık evlerinde geçirmek istedikleri için gelmeye başladı. Yoğunluk daha da artacak gibi ancak mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen kurallarına lütfen uyalım. Bu hastalığı tedbirlere uyarsak yenebiliriz ve yeneceğiz" dedi.


İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu
İstanbul-Tekirdağ yolunda araç kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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