İSTANBUL : TBMM Başkanı Şentop: "Kanımızla ödediğimiz vatanımızı paylaşmaya kalkanlara bizim sınırlarımız gösterildi"
29.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:14
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'nda konuştu.
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı