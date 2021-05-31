İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışmasının başvuruları başladı

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Değerler" konulu Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışmasının başvuruları başladı.

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Değerler" konulu Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışmasının başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen yarışmalarla toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

İTM Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışmasının konusu Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerlerden oluşuyor.

65 bin lira ödül dağıtılacak

Toplamda 65 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmalarda son başvuru tarihleri, animasyon senaryo alanında 14 Haziran, kısa film alanında ise 31 Ekim olarak açıklandı.

Türkiye'de kısa film ve animasyon senaryosunun gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği yarışmalara başvurular "www.animasyonvekisafilm.com" internet adresinden yapılacak.

Ayrıca Aminasyon Senaryo yarışmasında yapım ödülü alan senaryo, İTM tarafından kısa animasyon film haline getirilecek.

Aralık ayında yapılması planlanan gala gecesinde kısa film yarışması ödülleri, animasyon senaryo yarışması ödülleri ve animasyon yapım ödülü sahiplerine verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz