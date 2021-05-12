İSTANBUL TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İMAMOĞLU'NA CEVAP
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İSTANBUL TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İMAMOĞLU'NA CEVAP

İSTANBUL TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İMAMOĞLU'NA CEVAP
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolü Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi il ve ilçe tarım orman müdürlükleri yetkisinde değildir" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolü Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi il ve ilçe tarım orman müdürlükleri yetkisinde değildir" açıklamasını yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Adalar'daki sahiplendirdikleri atlara ilişkin "Bakanlık çip taktı, takip etmiyor. Sahiplendirme işlemini beraber yaptık" açıklamasına cevap verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'İddialar gerçek dışıdır' denilerek, "İBB'nin atları sahiplendirme aşamasında bakanlığımız ya da İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzün tek görevi; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemektir, bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İl Müdürlüğümüz üzerine düşen bu görevi de yerine getirmiştir. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir" ifadeleri yer aldı.

"861 ATI BÜYÜKŞEHİR GÖNDERDİ"

861 atın Büyükşehir Belediyesi yetkililerince kendi kriterlerine göre belirledikleri kurum,kuruluş ve kişilere gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolü Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi il ve ilçe tarım  orman müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar, İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır. Adalar'daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında 'At Sahiplendirme Taahhütnamesi' imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır" denildi.

"ÇİPLERİN UZAKTAN İZLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adalarda bulunan tüm atlara 2011 yılından itibaren çip takıldığı vurgulanan açıklamanın son kısmında ise şöye denildi:

"Uygulanan çipler, atların 'tanımlama numarasından' ibaret olup, bu çiplerin 'uzaktan veya uydudan izlenmesi' gibi bir durum söz konusu değildir. Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerinin atların yerini bilmelerine imkan yoktur. Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına, Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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