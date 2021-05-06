İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
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İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK

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İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK Burçak BOZKUŞ ' Doğan GÜNDOĞDU / ' Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için İstanbul'da toplam bütçesi 3 milyon lira olan...

İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK Burçak BOZKUŞ ' Doğan GÜNDOĞDU/ ' Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için İstanbul'da toplam bütçesi 3 milyon lira olan 9 ayrı bitkisel üretim projesi başlatıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Biz çiftçimize tohumu ve damlama sistemini bedava hibe olarak vereceğiz, geri kalan kısmını da çiftçimiz yapacak. 15 çiftçimizle 1000 dekar alanda başlayacağız ve inşallah geniş alanlarda çeltik üretimi yaygınlaşacak" dedi.

İstanbul Damlama Sulama Yöntemi ile Yeni Çeltik Sahaları Oluşturma Projesi Açılış Töreni Çatalca'daki Tarım Kredi Kooperatifi Merkezi'nde yapıldı. Törene İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Tarım Kredi Tekirdağ Bölge Müdürü Nedim Nar, Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Aslan katıldı. Projeyle tava yönetimi ile yapılan çeltik üretiminin damla sulama yöntemine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Projelere, bakanlık katkısı 1 milyon 103 bin 722 TL .Hibe desteği makina, sulama altyapısı şeklinde verilecek.

"15 ÇİFTÇİMİZLE 1000 DEKAR ALANDA BAŞLAYACAĞIZ"

Törende konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün tarafından yürütülen Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi kapsamında, il olarak 11 proje hazırladık, 9 projemizin onayı yapıldı. 3 milyon liralık projelerimizden bir tanesiyle beraberiz. Çatalca ilçemizde damlama sulamayla çeltik ekimi projesi ve yeni sahaların oluşturulması bu şekilde. Çatalca ilçemizde de 6 bin hektarlık alanda 5 bin 100 hektar çeltik üretimi yapılıyor. Gerçekten her alanda olduğu gibi çeltikle ilgili de üretimi olan bir ilimiz İstanbul. Bu çerçevede hem çeltik üretimini arttırmak hem de biliyorsunuz su kıtlığı dünyada problem olarak gözüküyor. Bu yıl Dünya Su Yılı olarak ilan edildi. Su tasarrufunun sağlanması şart. Geçmişte tava yöntemiyle yapılan ve çok su harcanan çeltik üretimini damlama sulamayla daha az su, yaklaşık olarak yüzde 50 su tasarrufu tasarrufuyla üretmek için bir proje hazırladık. ve bu projemiz yaklaşık olarak 1 milyon 812 bin liralık bir proje. Biz çiftçimize tohumu ve damlama sistemini bedava hibe olarak vereceğiz, geri kalan kısmını da çiftçimiz yapacak. 15 çiftçimizle başlayacağız. 1000 dekar alanda başlayacağız ve inşallah bu projenin çıktılarından sonra daha geniş alanlarda çeltik üretimi katma değeri yüksek olan bir ürün çeltik, çeltik üretiminin yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Bu 750 bin metrede damlama sulama sisteminin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRÜ: ÇELTİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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