İstanbul tarihinin en sakin günlerini yaşıyor Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikici gününde İstanbul sessizliğe büründü.

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikici gününde İstanbul sessizliğe büründü. Havadan görüntülenen Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin boş olduğu görüldü.

İstanbul'da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar yasağa uyarak meydanları ve sokakları boş bıraktı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi tarihinin en sakin günlerini yaşadı. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul'un tamamen sessizliğe büründüğü ve vatandaşların yasağa uyduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA