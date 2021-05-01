İstanbul, "tam kapanma"nın ikinci gününe sakin başladı

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ikinci gününe sakin başladı.

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ikinci gününe sakin başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 8 oldu.

Kentin her iki yakasındaki cadde ve sokaklarda normal günlerde görülen yoğunluğa rastlanmıyor. Otobüs ve metrobüs duraklarında ise az sayıda vatandaş bekliyor.

Polis ekipleri, denetim noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol ediyor. Bazı uygulama noktalarının yakınlarında zaman zaman araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel