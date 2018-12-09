İstanbul- Taksim Meydanı'nda Taksilere Kış Lastiği Denetimi
Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerde kış lastiği denetimi yaptı.
Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerde kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı. Taksi sürücüleri yapılan denetimlerden memnun olduklarını belitti.
Ekiplerin denetimlerinin süreceğini öğrenildi.