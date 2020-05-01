İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI
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İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI
01.05.2020 08:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:14

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Taksim Meydanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri bir takım önlemler aldı. Önlemler kapsamında Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle kapatıldı. Kapatılan yollar sadece sağlık çalışanları için açıldı. Aracı olmayan sağlık çalışanları ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine yürüyerek gitti. Taksim Meydanı'na çıkan metro istasyonunun da alınan tedbirler kapsamında kapatıldığı görüldü.

İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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