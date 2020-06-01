İSTANBUL -TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI İstanbul'da sağanak etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bir çok kişi işlerine döndü. Uzun zamandır sokağa çıkmayan kişiler de kendini dışarı attı. İstanbul'un bir çok bölgesinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bazı kişiler şemsiye kullanırken bir çok kişi hazırlıksız yakalandığı yağmurda ıslanmaktan kurtulamadı.

Görüntü dökümü----------------Taksim Meydanı-Sağanak yağmur-Yağmura hazırlıksız yakalananlar-Koşarak yağmurdan kaçmaya çalışanlar-Yağmurdan korunmaya çalışanlar-İstiklal Caddesi

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Kaynak: DHA